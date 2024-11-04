Виплата буде доступна всім українцям, окрім тих, хто проживає за кордоном

Анонсована президентом Володимиром Зеленським нова виплата за програмою «єПідтримка» буде доступна для всіх громадян України, зокрема, для дітей і тих людей, які не мають смартфону і не можуть оформити її через «Дію». Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінекономіки.

Як зможуть отримати виплату люди без «Дії»

У міністерстві кажуть, що працюють з «Укрпоштою» над механізмом отримання тисячі гривень за програмою «єПідтримка» через відділення поштового оператора.

«Це для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до "Дії". Через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян, і метою президента та уряду є підтримка кожного українця. Передбачається, що механізм програми "єПідтримка" буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні», – пояснюють в уряді.

Як виплату зможуть отримати діти

Що стосується виплат за програмою «єПідтримка» дітям, то передбачається, що один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

В Мінекономіки нагадали, що програма почне діяти з 1 грудня 2024 року. До того часу українцям повідомлять про конкретні кроки для того, щоб отримати виплату у відділенні «Укрпошти» та оформити її на дітей.

Про те, як отримати виплату тисячі гривень за програмою «єПідтримка» онлайн, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Як отримати тисячу гривень нової виплати від держави: інструкція».