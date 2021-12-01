Уночі зі сторони Білорусі були обстріляні освітлювальні вежі на польському кордоні

Заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич повідомив у середу, 1 грудня, що уночі освітлювальні вежі на польському кордоні обстріляли із пневматичної зброї зі сторони Білорусі. Вежі з генераторами, додав він, використовують для освітлення ділянок кордону. Подія трапилась в районі Тересполя, ідеться в Twitter Міноборони Польщі.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак назвав інцидент «абсолютно неприйнятною провокацією білоруських спецслужб».

Додамо, що від 1 грудня Польща запровадила заборону на перебування на польсько-білоруському кордоні для будь-кого, хто не несе там службу. За словами Войцеха Скуркевича, на кордоні можуть організувати прес-службу, аби журналісти отримували оперативну інформацію, але вона має працювати так, щоб не заважати прикордонникам та військовим, які охороняють кордон.

Як інформував ZAXID.NET, на початку листопада на польсько-білоруському кордоні зі сторони Білорусі зібралась рекордна кількість нелегальних мігрантів із Сирії, Іраку та інших країн, які здійснили спроби силового прориву кордону. Лише 17 листопада почала надходити інформація, що нелегали частково залишають прикордонну територію. Для посилення охорони польсько-білоруського кордону допомогу Польщі надали сусідні країни, зокрема Естонія. Наприкінці листопада у Польщі визнали неконституційною частину Європейської конвенції з прав людини і пригрозили повністю перекрити кордон з Білоруссю.