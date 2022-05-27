У Шепетівці священикам УПЦ МП заборонили проводити масові заходи та брати участь у громадських панахидах за загиблими бійцями. Заборона діятиме в межах всієї Шепетівської територіальної громади. У мерії підкреслюють, що прийняли це рішення, аби не допустити спекуляції на віруваннях мешканців.

Рішення прийняли на засіданні сесії Шепетівської міськради у четвер, 26 травня, повідомив міський голова Віталій Бузиль. За його словами, документ передбачає «особливий режим» роботи УПЦ МП на території громади.

Зокрема, священикам УПЦ МП буде заборонено брати участь у громадських панахидах за захисниками України, загиблими в війні з Росією та проводити мітинги, збори чи інші масові заходи в межах Шепетівської територіальної громади.

«Щоб не допустити розколу громади на релігійному підґрунті та спекуляції на віруваннях мешканців в межах громади, прийнято рішення про заборону УПЦ МП та релігійним організаціям, які є частиною російської православної церкви, діяльність, заклики та розповсюдження інформації, що несуть загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України», – зазначив Віталій Бузиль.

Водночас не йдеться про повну заборону діяльності церков УПЦ МП.