Нетверезий водій запропонував поліцейським 5 тис. грн хабара

У Моршині п’яний водій вантажівки запропонував поліцейським 5 тис. грн хабара. Як повідомили у поліції Львівщини, у неділю, 24 січня, близько 15:30 на вул. Івана Франка поліцейські зупинили вантажний автомобіль DAF, водій якого грубо порушив правила дорожнього руху.

«Під час перевірки поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Під час складання протоколу він запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 5 тис. грн», – повідомили у поліції.

Нетверезий водій запропонував поліцейським 5 тис. грн

За кермом вантажівки перебував 46-річний мешканець Черкаської області.

Поліцейські вилучили гроші та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує водію, позбавлення волі на строк до чотирьох років. Окрім того, на водія склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.