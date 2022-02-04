Цього року у Мостиськах на Львівщині планують запустити комунальне підприємство «ФрутБанк», яке здійснюватиме переробку ягід, фруктів та овочів від місцевих фермерів та приватних господарств селян.

Як розповіли у Львівській облраді, проект створення парку агропереробки «ФрутБанк» реалізовується за кошти держаного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, а також за співфінансування з обласного та місцевого бюджетів громади. Загальний бюджет проекту – 22,5 млн грн, з яких близько 5 млн грн – кошти обласного бюджету.

На сьогодні на об’єкті завершені усі загальнобудівельні роботи, закуплена основна частина технологічного обладнання та вантажний фургон для перевезення продукції.

На підприємстві вже завершені усі загальнобудівельні роботи, закуплена основна частина технологічного обладнання

«Плануємо три лінії виробництва. Перша – виробництво джемів, варення, соусів з ягід. Друга лінія – інфрачервона сушка – будемо виготовляти фруктові чіпси, сушити насіння, зелень. Третя лінія – мийка, чистка, нарізка і вакуумне пакування овочів, зокрема, борщового набору», – розповів ZAXID.NET директор КП «ФрутБанк» Павло Дигдало.

Підприємство невелике, загальна площа будівлі 630 м2. «ФрутБанк», зі слів директора, розраховує переробляти продукцію дрібних локальних виробників. Потужності підприємства дозволятимуть виготовляти 44 тис. літрів джемів, 8 тис. літрів соусів, 400 тонн митих фасованих і вакуумовних овочів та 10,5 тонн готової сушеної продукції в рік. Це розрахунки, якщо підприємство працюватиме в одну зміну. Якщо буде попит і «ФрутБанк» працюватиме в дві зміни, відповідно обсяги виробництва зростуть у двічі.

«Навіть домогосподарства, дрібні фермери зможуть віддавати свою продукцію на переробку. Плануємо не лише закуповувати їхню продукцію, переробляти і продавати під своїм брендом «ФрутБанк», але зможемо, наприклад, якщо фермер захоче під своїм брендом випускати джеми, то ми беремо його продукцію, виготовляємо джеми і клеїмо його наклейку – він лише буде плати за послуги, надані комунальним підприємством», – каже Павло Дигдало.

Зі слів голови Мостиської громади Мирослави Пельц, відкриття підприємства планується цього року – усе залежатиме від надходження 5 млн грн з обласного бюджету на обладнання, яке не вдалося закупити у минулому році і кошти були повернуті назад у бюджет.

«Ще дві одиниці обладнання перебувають на стадії виробництва. Очікується 5 млн грн з бюджету. Планували відкриття на першу полуницю, але напевно так не буде. Плануємо відкриття у вересні», – додала Мирослава Пельц.