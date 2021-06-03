Вакцинація українців з тимчасово окупованих територій має початись до середини червня

Міністерство охорони здоров’я відкрило запис на вакцинацію від коронавірусної інфекції Covid-19 жителів ОРДЛО та окупованого Криму, повідомляє прес-служба відомства.

За словами віце-прем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, вакцинація українців з тимчасово окупованих територій має початись до середини червня: «Вакцинація проходитиме у визначених місцевими управліннями охорони здоров’я опорних лікарнях. Вакцину вже завезено».

На вакцинацію записують людей з пріоритетних груп — передусім віком 65 років і старше. Можна записатись за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19. Оператору потрібно сказати, з якого людина населеного пункту, уточнити, що він тимчасово окупований, вказати дані та вибрати зручний пункт вакцинації. Оператор запише людину на щеплення і відправить їй СМС з ідентифікатором (за наявності українського номера телефону) або відправить лист на електронну пошту. Ідентифікатори передадуть Держприкордонслужбі України, щоб записані на вакцинацію могли потрапити на підконтрольну уряду територію.

Українці, які мають унікальний ідентифікатор з підтвердженням запису на щеплення, не повинні будуть проходити самоізоляцію або обсервацію. Для запису на вакцинацію другою дозою потрібно знову зателефонувати до контакт-центру.

Жителів тимчасово окупованих територій будуть щеплювати вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech в десяти пунктах вакцинації на підконтрольних уряду України територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей, розташованих біля КПВВ.

«Разом із Мінреінтеграції ми розробили максимально просту процедуру, яка дозволить українцям із пріоритетних груп, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, швидко і безперешкодно отримати щеплення від COVID-19 у зручних для них пунктах щеплень на контрольованій Україною території. Ці пункти забезпечені усім необхідним для здійснення вакцинації», — заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.