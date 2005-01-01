У музеї «Територія Терору» актори львівських театрів відтворили суд над Олегом Сенцовим

Процес над Сенцовим відтворили у Львові. У музеї «Територія Терору» актори театрів читали п'єсу «Заручини» за документальними матеріалами справи політв'язня Олега Сенцова. Глядачі мали можливість побачити російську каральну машину в імпровізованому варіанті, а також передати листи підтримки ув'язненому.

Перед глядачами у ряд сидять судді, ефесбешники та незаконно ув'язненні. Сухі факти і матеріали допитів довгого процесу над Олегом Сенцовим та іншим політв'язнем Олександром Кольченком читають актори львівських театрів. Слова Сенцова зачитує актор театру ім. Леся Курбаса Андрій Петрук: «Нас судять за сфальсифікованою справою. Я був і залишаюсь громадянином України. Я не визнаю анексію Криму і військову окупацію РФ».

Авторка п'єси «Заручини» Олена Грєміна – одна з засновниць опозиційного московського Театру DOC. Жінка пішла з життя у час, коли Сенцов оголосив безстрокове голодування. Незручний для влади майданчик правди неодноразово закривали, саме після підтримки Сенцова та інших політв'язнів російського режиму.

У Львові ідею читання п'єси реалізувала полтавська драматургиня Ірина Гарець.

«Одна ідея цього твору для Росії показати, що не все так однобоко, як висвітлюють їхні ЗМІ. Друга ідея чому сьогодні читається, це тому, що 17-ий день голодування Олега. Мене здивувало, коли я запрошувала на цю читку і люди мене запитували, хто такий Сенцов? Тобто люди, які живуть в Україні, навіть не мають поняття, хто ця людина», – розповіла Ірина Гарець.

П'єсу переклали українською. Ретранслювати слова учасників процесу взялись актори обласного театру ляльок, театру Лесі Українки, Першого театру та ім. Леся Курбаса. Акторам не довелось пояснювати, як передати суть трагічного процесу над політв'язнем.

«Це важко не відчути на собі. Навіть не читаючи текст у ролі Сенцова. Мені здається, що цей процес багато хто відчуває внутрішньо», – ділиться враженнями актор театру Курбаса Андрій Петрук, який читав слова Сенцова.

П'єса триває менше години. Процес підготовки зайняв трохи більше місяця. Самого Олега уже четвертий рік незаконно утримують під вартою в Росії, яка окупувала його батьківщину – Крим. Глядачі під враженнями, наче відвідували засідання несправедливого суду. Наприкінці на підтримку Сенцова зібрали підписи.

«Актори, слова, аудиторія – дуже живо, дуже яскраво, дуже болить. Тому в величезному захопленні. Є над чим продумати, є до чого прагнути і до чого йти», – поділилася враженнями глядачка Вікторія Романчук.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова разом із активістом Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 за обвинуваченням в організації терактів на півострові. 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. У жовтні 2017 року Сенцова етапували до найсуворішої колонії на півночі Росії. 14 травня український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. Його вимога – звільнення усіх українських політв’язнів, яких утримують у російських в’язницях.