Винуватцеві ДТП загрожує до 8 років ув'язнення

Смертельна аварія сталася у понеділок, 19 серпня, у Надвірній. Неповнолітній водій мотоциклу збив 76-річного водія ВАЗ, який переходив дорогу. Від отриманих травм прикарпатець помер дорогою до лікарні, водія та пасажира мотоциклу госпіталізували.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 20 серпня, водій ВАЗ зупинився на краї проїжджої частини та переходив дорогу. В цей момент назустріч йому їхав мотоцикліст, який збив чоловіка.

Водій мотоцикла був тверезий

«76-річний мешканець Надвірної від отриманих травм помер по дорозі до лікарні. Мотоцикліста та його пасажира доставили до лікарні. Йдеться про мешканців села Гвізд – 2008 та 2006 років народження. Вони обидва під час аварії впали на проїжджу частину дороги», – інформують правоохоронці.

Водій мотоцикла був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, поліція відкрила кримінальну справу. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.