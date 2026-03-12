Дерева зрубали поблизу села Ветли Камінь-Каширського району

На території національного природного парку «Прип’ять-Стохід» невідомі вирубали дерев на майже 8 млн грн. За скоєне їм загрожує кримінальна відповідальність. Про це у четвер, 12 березня, повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

За інформацією екоінспекторів, 11 березня виявили факт незаконної вирубки дерев поблизу села Ветли Камінь-Каширського району – на території нацпарку «Прип’ять–Стохід».

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час спільного огляду встановили незаконну вирубку 362 дерев порід вільха, береза та осика, діаметром від 10 до 36 см. Згідно з попередніми розрахунками, сума збитків державі становить 7 839 306 грн.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розпочали досудове розслідування. Дії порушників кваліфікували за: