У нацпарку «Прип’ять–Стохід» на Волині невідомі вирубали дерев на майже 8 млн грн
Порушники зрізали 362 дерев порід вільха, береза та осика
На території національного природного парку «Прип’ять-Стохід» невідомі вирубали дерев на майже 8 млн грн. За скоєне їм загрожує кримінальна відповідальність. Про це у четвер, 12 березня, повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
За інформацією екоінспекторів, 11 березня виявили факт незаконної вирубки дерев поблизу села Ветли Камінь-Каширського району – на території нацпарку «Прип’ять–Стохід».
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час спільного огляду встановили незаконну вирубку 362 дерев порід вільха, береза та осика, діаметром від 10 до 36 см. Згідно з попередніми розрахунками, сума збитків державі становить 7 839 306 грн.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розпочали досудове розслідування. Дії порушників кваліфікували за:
- ч. 3 та 4 ст. 246 КК України – незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання чи збут лісу. Санкція статті передбачає від трьох до пʼяти років позбавлення волі або штраф;
- ст. 252 КК України – умисне знищення або пошкодження територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Санкція статті передбачає штраф 3,4–6,8 тис. грн, обмеження або позбавлення волі, залежно від наслідків.