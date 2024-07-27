Погіршення погоди прогнозують у другій половині дня

У неділю, 28 липня, у другій половині дня у Львові та області синоптики прогнозують грози, сильний вітер та град. Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

«В другій половині дня короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер вночі південний, 5-10 м/с, вдень – північно-західний, 9-14 м/с, в другій половині дня пориви, місцями шквали 17-22 м/с», – йдеться в повідомленні синоптиків.

На Львівщині у неділю температура повітря вночі становитиме 14-19°, а вдень 29-34° тепла. У Львові буде 16-18° тепла вночі і вдень 32-34°.

Львівська мерія закликала містян зважати на прогноз погоди та бути обачними. Під час сильного вітру варто оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції, адже внаслідок негоди вони можуть пошкодитись і, таким чином, травмувати тих, хто буде поруч.