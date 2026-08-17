Двері також є частиною пам'ятки

У Гусятині в оборонній синагозі XVII ст. виявили факти вандалізму. Невідомі вибили внутрішні двері, облаштували стіл для розпивання алкоголю та розбили вікна. Про це повідомив краєзнавець Борис Голяєв на своїй сторінці у фейсбуці. Гусятинська синагога є пам’яткою архітектури національного значення.

За словами науковця, близько року тому обвалилася частина стіни цієї споруди. Через це з'явився вільний прохід до середини будівлі. Борис Голяєв самотужки прибирав приміщення пам’ятки архітектури всередині. Однак кілька днів тому він прийшов до синагоги й побачив, що невідомі вибили внутрішні двері споруди. Також краєзнавець виявив саморобний стіл та чимало пляшок з-під алкоголю, розбитих об сакральну нішу (арон га-кодеш – ред.) на східній стороні зали.

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«Вандалізмом займаються місцеві неповнолітні. Останнім часом я вигнав із будівлі синагоги кілька груп підлітків віком від 10 до 17 років. Шановні батьки, перевірте фотографії у телефонах ваших чад, там багато фотографій, зроблених у синагозі. Як мені сказали, в інтернеті бродить купа фото цих тусовок», – розповів Борис Голяєв.

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Перша згадка про синагогу Гусятина датується 1431 роком

За словами краєзнавця, він самотужки за кілька днів закрив провал у стіні і доступ до внутрішньої частини будівлі, щоб туди не могли потрапити сторонні.

«Я зібрав мішок порожніх пляшок з-під спиртного, шприци та використані презервативи. Другий мішок – це вже легкі фракції: пляшки з-під пива, енергетиків, мінеральної води та гора пакетів закусок», – зазначив науковець.

За даними Бориса Голяєва, синагога в Гусятині – одна з семи синагог в Україні, яка занесена до пам’яток архітектури національного значення. Однак наразі у громади не вистачає грошей, щоб привести будівлю до ладу. Синагога знаходить на балансі Тернопільської ОВА, тому місцева влада не може виділяти гроші на її упорядкування.

У департаменті архітектури та містобудування Тернопільської ОВА розповіли ZAXID.NET, що наразі ця споруда не передана на баланс до жодної структури.

Додамо, що усі пам'ятки архітектури національного значення охороняються законом. За пошкодження пам'яток, незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їхніх частин передбачена відповідальність за ст. 298 КК України. Санкція статті передбачає штраф до 1,7 тис. грн або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.