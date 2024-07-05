В 11 селах Кольчинської громади проживає 9 тисяч мешканців

Працівники Держаудитслужби виявили у Кольчинській селищній раді фінансових порушень на 17,5 млн грн. Громада з населенням 9 тис. осіб недоотримала мільйони гривень через неоформлені землі, виплати премій чиновникам та завищення вартості ремонтних робіт. На 19 посадовців селищної ради склали адмінпротоколи.

Як повідомили в Управлінні Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області 5 липня, порушення виявили під час ревізії бюджету та фінансово-господарської діяльності Кольчинської селищної ради.

Зокрема 24 земельні ділянки загальною площею понад 10 га і вартістю понад 12,3 млн грн, на які оформлено право власності, не перебували на бухгалтерському обліку. Ще на 6 ділянок площею 3,4 га і вартістю майже 5,2 млн грн взагалі не було оформлено реєстрацію речових прав. Дві ділянки використовували без оплати в бюджет і громада втратила майже 100 тис. грн. Із 30 будівель комунальної власності у 13-ти не було оформлено право власності.

«Майже півмільйона гривень після втручання аудиторів громаді виплатило підприємство, яке викупило землю, але вчасно не платило розстрочені частини суми і в бухгалтерському обліку селищної ради навіть не відображалася дебіторська заборгованість. Також до бухгалтерського обліку внесли і майже 935 тис. грн. гуманітарної допомоги – вартість проєктно-кошторисної документації та ремонтних робіт, які оплатила Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Хреста України для забезпечення житлом вимушених переселенців, які приїхали в Кольчино», – інформують у Держаудитслужбі.

Також у Кольчинській громаді, в 11 селах якої проживає близько 9 тисяч осіб, виявили порушення у виплаті премій, матеріальних допомог та нарахувань на них на понад 784 тис. грн та понад 450 тис. грн завищення вартості виконаних ремонтних робіт. За результатами ревізії на 19 посадових осіб селищної ради склали протоколи про адмінправопорушення, які передали правоохоронцям.

Додамо, що Кольчинська громада розташована у Мукачівському районі. З 2010 року громаду очолює колишній помічник нардепа Михайла Ланя, Микола Дуб.