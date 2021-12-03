В Німеччині ті, хто ще не отримав щеплення, зіткнуться з додатковими обмеженнями.

У Німеччині через продовження пандемії коронавірусу невакцинованим громадянам заборонили вхід до магазинів, кафе та кінотеатрів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, в магазини, які не продають товари першої необхідності, впускатимуть лише щеплених і перехворілих на Covid-19. Заборонений невакцинованим громадянам також і вхід до кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів та інших закладів дозвілля.

У школах запроваджується загальна вимога носити захисні маски. У районах, де семиденний показник зараженості перевищує 350 на 100 тис. населення, буде закрито клуби та дискотеки, а у приватних зустрічах чи святах можуть брати участь не більше 50 осіб у закритих приміщеннях та 200 – на відкритому повітрі.

Якщо на приватних зустрічах присутні невакциновані та не перехворілі на Covid-19 особи, то в них можуть брати участь, крім господарів приміщення, не більше двох осіб з іншого домогосподарства (діти 14 років і молодші не рахуються).

З метою стримування пандемії коронавірусу буде суттєво обмежено кількість учасників спортивних, культурних та інших масштабних заходів, що проводяться на міжрегіональному рівні. При їх проведенні в закритому приміщенні може бути заповнено не більше 30-50 відсотків місць, а кількість глядачів не повинна перевищувати 5000 людей. На вуличних заходах кількість відвідувачів обмежена 15 тис.

Крім того, цього року, як і минулого року, забороняється продавати та запалювати новорічні феєрверки, а також проводити вечірки на Новий рік.

Зауважимо, що ці правила вже діяли в деяких землях країни, тепер вони запроваджуються на всій території Німеччини. Менш як 69% населення Німеччини повністю вакциновані – це один з найнижчих показників вакцинації в Західній Європі.

Кілька днів тому конституційний суд Німеччини визнав часткові обмеження свобод, запроваджені урядом під час пандемії коронавірусу, конституційними. Федеральний конституційний суд у Карлсруе визнав, що обмеження на вихід з дому та обмеження контактів, а також закриття шкіл були законними, інформувала «Європейська правда».

До слова, 19 листопада, через кілька днів після запровадження локдауну для невакцинованих, уряд Австрії вирішив запровадити його для всіх громадян. А також оголосив, що з лютого наступного року вакцинація від ковіду в країні стане обов'язковою.