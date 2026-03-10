На суді 16-річний юнак повністю визнав свою вину

Земельний суд Ессена засудив 16-річного підлітка з України до 10 років тюрми за подвійне вбивство 32-річної українки та її однорічної дитини. Інцидент стався у червні 2025 року в німецькому місті Дорстен у землі Північний Рейн-Вестфалія. Про це у понеділок, 9 березня, повідомив Spiegel.

Зазначається, що в суді обвинувачений свою вину визнав повністю та повідомив, що влітку минулого року він забив до смерті сусідку та її однорічну дитину. Внаслідок отриманих травм голови обидві жертви померли. Злочин він вчинив на лісовій дорозі в німецькому місті Дорстен.

Як повідомляє видання, згідно з вироком, перед вбивством між підлітком та жінкою відбувся статевий акт. Слідство так і не встановило, чому він вдався до насильства. Через вік хлопця судовий процес був повністю закритим. Покарання вбивця відбуватиме у виправній установі для неповнолітніх. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

Нагадаємо, 29 червня 2025 року близько 06:00 ранку перехожий на лісовій стежці виявив напівроздягнене тіло 32-річної жінки та мертве немовля віком 1 рік і 7 місяців, яке лежало неподалік у кущах. Слідство встановило, що загиблі – громадяни України. Наступного дня увечері 16-річний хлопець, який виявився також українцем, вернувся на місце злочину та здався поліції.