Українця затримали вранці 22 жовтня в районі Одер-Шпрее у Бранденбурзі

Німецька поліція заарештувала 53-річного українця, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Затриманий збирав інформацію про оборонні підприємства. Про це у четвер, 22 жовтня, повідомило видання Die Zeit.

Як йдеться у повідомленні, вранці 22 жовтня правоохоронці Німеччини затримали у районі Одер-Шпрее у Бранденбурзі 53-річного Вадима Й., який є громадянином України та проживав в окупованому Луганську. За даними слідства, чоловік щонайменше з липня 2025 року підтримував зв’язок із російською спецслужбою через посередника.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Зазначається, що затриманий стежив за підприємствами та збирав розвідувальні дані про виробництво танків, боєприпасів і вибухівки, розташовані в місцях «призначених для забезпечення безпеки східного флангу НАТО». За даними видання Der Spiegel, українець міг стежити за 45-ю танковою бригадою Бундесверу.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Невдовзі Федеральний верховний суд Німеччини має взяти підозрюваного під варту та обрати йому запобіжний захід.