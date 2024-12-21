Німецькі правоохоронці затримали підозрюваного у вчиненні теракту у Магдебурзі

Вранці суботи, 21 грудня, у німецькому Магдебурзі затримали 50-річного чоловіка, якого підозрюють у наїзді на натовп під час різдвяного ярмарку. Про це повідомила державна телекомпанія Tagesschau.

Ввечері п’ятниці, 20 грудня, під час різдвяного ярмарку у Магдебурзі, що розташований у федеральній землі Саксонія-Ангальт, водій BMW в’їхав у натовп, проїхавши ще 400 м. Станом на ранок 21 грудня, за даними Tagesschau, внаслідок інциденту загинули четверо людей, серед них – дитина. Ще приблизно 200 людей отримали травми.

Підозрюваний – 50-річний лікар із Саудівської Аравії. Він приїхав до Німеччини у 2006 році як політичний біженець. За даними німецьких ЗМІ, він працював психотерапевтом. Затриманий – відомий критик ісламу та називав себе «колишнім мусульманином». Зокрема, він підтримував жінок, які тікають з Саудівської Аравії. Нещодавно він у соціальних мережах звинуватив німецьку владу у недостатніх зусиллях у боротьбі з ісламізмом.

Поліція поки що не встановила мотивів злочину. Різдвяний ярмарок наразі закрили для відвідувачів. Прем'єр-міністр Саксонії-Ангальт Райнер Хазельгоф повідомив, що ввечері суботи у Магдебурзькому соборі відбудеться панахида за жертвами теракту.

Додамо, що 19 грудня 2016 року у Німеччині стався схожий випадок. Тоді мігрант із Тунісу Аніс Амрі в’їхав на вантажівці у натовп на різдвяному ярмарку у Берліні. Внаслідок теракту загинуло понад 10 людей.