Безпілотник може бути пов'язаний із атакою на український транспортний літак Ан-124

Німецькі правоохоронці виявили ще один безпілотник, який може бути пов'язаний із атакою на український транспортний літак Ан-124 в аеропорту Лейпцига. Поруч із дроном також знайшли вибухову речовину. Про це у вівторок, 25 серпня, повідомила газета Sueddeutsche Zeitung.

За даними німецьких ЗМІ, під час спроби атаки на український літак могли використовувати більше безпілотників, ніж вважалося раніше. Остання знахідка стала додатковим доказом цієї версії. Третій безпілотник виявили ввечері 14 серпня в полі неподалік аеропорту, на території громади Кабельскеталь. Його знайшли через десять днів після виявлення першого дрона.

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15 серпня слідчі додатково обстежили місце та виявили речовину, яка, за попередньою оцінкою, могла бути залишком вибухової суміші на основі гексогену. Водночас сам безпілотник, за інформацією німецьких медіа, був несправним, що могло перешкодити виконанню задуманої атаки.

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Таким чином, правоохоронці вже виявили щонайменше три безпілотники, які можуть бути пов'язані з інцидентом. Федеральна прокуратура Німеччини наразі не коментує інформацію про нову знахідку та можливий зв'язок дрона з атакою на український Ан-124.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту Лейпцига невідомий дрон із вибуховим пристроєм врізався в український вантажний Ан-124. Безпілотник ударився об крило літака та впав, але не вибухнув – ймовірно, через несправність детонатора. Згодом правоохоронці виявили та знешкодили вибуховий пристрій. Після інциденту роботу аеропорту тимчасово призупинили. Ніхто не постраждав, сам літак серйозних пошкоджень не отримав.

Німецькі медіа раніше припускали, що літак Ан-124 міг перевозити боєприпаси для України. Однак згодом Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало цю інформацію.