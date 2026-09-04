У житловому комплексі мешкатимуть близько 3 тис. людей

У п’ятницю, 4 вересня, Ужгородська міська рада анонсувала проведення громадських слухань щодо внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Олександра Богомольця, Подружжя Ганичів (раніше – Степана Вайди), Героїв 128-ї бригади (раніше – 8-го Березня) та Тиводара Легоцького.

Йдеться про територію у Новому районі міста, де триває будівництво ЖК «Корона».

Комплекс з дев’ятиповерхівок комфорт-класу зводять на земельній ділянці площею 2,5 га, яка належить компанії «Ужгород-Маркет». Остання є замовником будівництва.

За даними аналітичної системи Youcontrol, власницею фірми є лучанка Світлана Юраш. Вона є керівницею та засновницею кількох компаній, пов’язаних із групою «Континіум», яку створили нардепи Ігор Єремеєв та Степан Івахів. Основний прибуток групі приносять мережа АЗС під брендом WOG та молочний холдинг.

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Як йдеться у проєкті містобудівної документації, зміни в ДПТ передбачають демонтаж двох автозаправок на території майбутньої забудови. Також планують забудувати ділянку впритул до церкви Всіх Святих УПЦ МП.

Загалом на ділянці проєктування передбачене зведення 17 секцій житлових будинків на 7–9 поверхів для близько 3 тис. людей, які мешкатимуть у 896 квартирах. Підземний паркінг зможе вмістити 450 автомобілів.

Також тут збудують торговий центр площею 2,5 тис. м2, в якому будуть магазини, офісні приміщення, аптека та перукарня. Проєктанти передбачили комплексне озеленення території та облаштування місць відпочинку.

Внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Олександра Богомольця, Подружжя Ганичів, Героїв 128-ї бригади та Тиводара Легоцького розглянуть на громадських слуханнях, які відбудуться 10 вересня о 15:00 у приміщенні Ужгородської міської ради.