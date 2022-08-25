26-річного мешканця Нового Роздолу затримали за замах на вбивство знайомого

У середу, 24 серпня, у місті Новий Розділ на Львівщині конфлікт між двома молодими чоловіками завершився різаниною. У результаті 28-річного господаря квартири госпіталізували.

За даними поліції Львівщини, інцидент стався близько 23:00 у квартирі на вул. Чорновола в Новому Роздолі. 26-річний мешканець міста прийшов в гості до свого 28-річного знайомого. Близько 23:00 між чоловіками стався конфлікт, який переріс у різанину. У результаті гість завдав господарю квартири три удари ножем – у голову, шию та груди.

Постраждалого госпіталізували в лікарню. Про тяжкість травм в поліції не повідомляють, оскільки ще тривають експертизи.

Підозрюваного у замаху на вбивство затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 ККУ).