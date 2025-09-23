Після зупинки поліцією Макрон зателефонував Трампу

У понеділок, 22 вересня, в Нью-Йорку поліція не дозволила проїхати кортежу президента Франції Еммануеля Макрона, оскільки дорогу перекрили для проїзду Дональда Трампа. Про це повідомив французький телеканал BFMTV.

Відомо, що Макрон прибув до США на засідання Організації об’єднаних націй. Після виступу в штаб-квартирі ООН, кортеж французького лідера зупинила поліція. Правоохоронці не дали проїхати Макрону, адже дорогу перекрили для проїзду президента США Дональда Трампа.

«Вибачте, пане президенте, але зараз усе заблоковано», – сказав поліцейський Макрону.

Після цього президент Франції зателефонував своєму американському колезі.

«Як ти? Вгадай що? Мені доводиться чекати, бо все закрите для тебе», – сказав Макрон.

@brutofficiel Quand Emmanuel Macron appelle Donald Trump car le convoi du président américain le bloque dans les rues de New-York. ♬ son original - Brut.

За кілька хвилин вулицю відкрили, але тільки для пішоходів. Тому Макрон попрямував до французького посольства пішки.

The Economic Times відзначає, що 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН вже привернула підвищену увагу через перекриті дороги для кортежів президентів та посилені заходи безпеки на Манхеттені.

«Короткочасна затримка Макрона наочно продемонструвала логістичні складності прийому одразу кількох світових лідерів у Нью-Йорку, де навіть президенти не застраховані від заторів», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським також прибула до США. В межах Генасамблеї ООН Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав, зокрема, з Трампом.

На полях Генасамблеї ООН відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та п’ятий саміт Кримської платформи.