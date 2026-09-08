СБУ та поліція затримали сімох учасників злочинної організації

На Львівщині СБУ спільно з поліцейськими затримали сімох учасників злочинної організації, яка заробляла на ухилянтах, оформляючи фіктивні медичні діагнози та інші документи для відстрочки від мобілізації. Вартість послуг становила від 7 до 20 тис. доларів.

Як повідомили у вівторок, 8 вересня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, до злочинної організації, яка діяла з вересня 2025 року, входили семеро місцевих мешканців, які мали вплив на представників медичних закладів, військових частин і ТЦК. За даними ZAXID.NET, організатором схеми правоохоронці вважають 49-річного Руслана Пелещака.

«Клієнтів шукали серед знайомих і пропонували їм допомогу з одержанням фіктивних діагнозів, неправдивих медичних документів, встановленням інвалідності та інших документальних підстав звільнення з військової служби або відстрочки від призову під час мобілізації. В окремих випадках йшлося також про забезпечення виїзду за кордон. За це брали від 7000 до 20000 доларів США з людини», – повідомили в прокуратурі.

Після передачі коштів організатор визначав потрібний результат, як саме його досягти, та персонального куратора для людини. Куратор контролював проходження медичних оглядів і ВЛК, госпіталізацію та обстеження, отримання потрібних висновків, встановлення інвалідності та інші дії.

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В учасників схеми провели обшуки, вилучили готівку, автомобілі та інші докази

Для координації роботи учасники схеми облаштували офіс в приміщенні гаража в Яворівському районі. Там вони звіряли статуси справ, фінансові розрахунки, пройдені підопічними етапи та визначали подальші дії.

У межах слідства задокументували передачу військовозобов’язаним 18 000 доларів одному з учасників схеми. Ці кошти група розподілила між собою.

«Загалом у внутрішньому обліку виявлено інформацію про понад 60 осіб, які перебували на різних стадіях такого експертного супроводу», – додали в прокуратурі.

У цій справі провели понад 60 обшуків у помешканнях і автомобілях учасників схеми та в причетних до оформлення документів. Вилучили зброю, вісім автомобілів преміум класу, чорнові записи щодо незаконної діяльності та готівку в різних валютах на загальну суму еквівалентну понад 5 млн грн.

Сімом учасникам схеми повідомили про підозри у створенні злочинної організації, організації незаконного переправлення через кордон, а також у зловживанні впливом (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 2, 3 ст. 369-2 ККУ). Суд обрав усім запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.