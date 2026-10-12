Конфлікт стався біля входу в Замарстинівський парк

Поліцейські встановили нападника, який вдарив кулаком в обличчя 13-річного підлітка в Замарстинівському парку у Львові. Про побиття в соцмережах повідомили батьки хлопця.

За словами родичів, у суботу, 10 жовтня, у Замарстинівському парку двоє дорослих побили 13-річного хлопця – спочатку напала жінка, а згодом до неї долучився чоловік.

У результаті підліток отримав травми голови й обличчя, а наступного дня через погіршення стану його терміново госпіталізували. Мама постраждалого звернулася з заявою в поліцію. У поліції повідомили про одного нападника.



«10 жовтня до поліції надійшло повідомлення від 44-річної жінки про те, що близько 12:00 біля входу в один із парків Львова невстановлений чоловік під час словесного конфлікту вдарив кулаком в обличчя її 13-річного сина, чим спричинив тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні поліції.



За даними слідства, нападником виявився 38-річний львів’янин. Причину конфлікту правоохоронці не розголошують. За попередніми даними, суперечка сталася через собак, оскільки і підліток, і дорослі учасники конфлікту вигулювали тварин.



За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Винуватцю загрожує штраф, громадські або виправні роботи на строк до одного року.