У партійному бюлетені БПП опублікували гороскоп про перемогу Порошенка на виборах

Петро Порошенко є єдиним політиком, фото якого ілюструє гороскоп на 2019 рік

У інформаційному бюлетені БПП, який безкоштовно поширювався у селищній раді на Київщині, опублікували астрологічний прогноз на 2019 рік із Петром Порошенком. У прогнозі для терезів, який проілюстрований фотографією українського президента, пророкують повторення досягнень минулих років, перемогу над недругами та позитивний результат вибору. На незвичний гороскоп, опублікований у грудневому випуску бюлетеня БПП, звернули увагу експерти руху «ЧЕСНО».

«Рік буде для вас непростим, проте дуже успішним. Вам вдасться не тільки повторити досягнення кількох останніх років, але і примножити їх. У цьому допоможуть люди, які у вас вірять, а також несподівана підтримка з боку. Вибір у складних ситуаціях буде зроблений на вашу користь. Недруги будуть переможені і на тривалий час перестануть заважати вашій діяльності», – йдеться у гороскопі для терезів.

Цікаво, що Петро Порошенко єдиний український політик, фотографія якого ілюструє цей гороскоп. Усі інші – це або західні політики, або українські класики. Вирізняється з-поміж них хіба проілюстрований фотографією патріарха Філарета прогноз для водоліїв, в якому вказано, що «зірки натякають на продовження сім'ї».

Бюлетень вільно розповсюджували у селищній раді

Згідно з інформацією «ЧЕСНО», бюлетень розповсюджували у Коцюбинській селищній раді неподалік Києва. Видавець та наклад видання не вказані. Хоч бюлетень називається «Чому я за Петра Порошенка», на останній сторінці додана приписка, що він не є агітаційним матеріалом. Керівник селищної ради Коцюбинського Сергій Даніш відмовився коментувати поширення цього «інформаційного бюлетня».

Нагадаємо, що у серпні минулого року Адміністрація президента офіційно відмежувалась від причетності до появи білбордів з рекламою Петра Порошенка. Тоді в АП заявили, що не знають хто і з якою метою розвішує рекламу з Порошенком по всій країні.

Додамо, що Петро Порошенко наразі не подав документи у ЦВК для реєстрації кандидатом на президентські вибори, які відбудуться 31 березня.