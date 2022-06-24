Усі обіцяні США ракетні системи прибудуть до України до середини липня

Перша партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS від США уже в Україні. Водночас іще одна обіцяна партія з 4 систем надійде до середини липня. Про це повідомив високопоставлений чиновник оборони США, пише CNN.

Підготовку для управління цими системами зараз проходить ще один взвод українських військовослужбовців.

Нагадаємо, напередодні США оголосили про новий пакет оборонної допомоги для України на 450 мільйонів доларів, який міститиме зокрема додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Раніше США погодили надання Україні перших чотирьох HIMARS. Це не найбільш далекобійні системи, які є у США, однак вони значно перевищують за характеристиками всі відправлені Україні раніше. HIMARS оснащені боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети приблизно на 80 км.



Водночас Велика Британія відправляє три одиниці аналогічної зброї, американської реактивної системи залпового вогню M270 з дальністю дії приблизно 80 кілометрів. Німеччина також оголосила, що передасть Києву три РСЗВ.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System – з англійської «високомобільна артилерійська ракетна система»), як шасі використовує 6-колісну тактичну вантажівку M1140 FMTV.

Пускову установку можна використовувати, як реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) з боєприпасами різної дальності та як оперативно-тактичний ракетний комплекс.

Повідомлялося, що РСЗВ надають Україні з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії. Водночас посол США в Україні сказала, що українські військові самі визначатимуть дальність застосування.