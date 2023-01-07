Переговори щодо передачі танків Abrams для ЗСУ досі тривають

Сполучені Штати наразі утримуються від передання Україні власних танків Abrams через складність обслуговування в умовах бойових дій, а також необхідність підготовки військових. Про це заявила заступниця помічника міністра оборони США Лора Купер, повідомляє «Європейська правда».

«Одним з аспектів, на які ми звертаємо увагу, є, безумовно, можливості, які може запропонувати та чи інша техніка. Але ми також повинні брати до уваги такі речі, як технічне обслуговування й підготовка, забезпечення, також іноді відіграє важливу роль вартість», – зазначила вона.

Що стосується передання бойових машин піхоти Bradley, про що було оголошено напередодні, то це, за словами Купер, вказує на «правильний час для України скористатися своїми можливостями, щоб змінити динаміку на полі бою».

«Ми абсолютно згодні з тим, що Україні потрібні танки. Це одна з причин, чому ми співпрацюємо з Нідерландами для відновлення низки танків Т-72, які вже прибувають на поле бою. Але ми повинні пам'ятати про технічне обслуговування і підтримку танків, і, звичайно, ми знаємо, що танк Abrams, окрім того, що він потребує багато пального, є досить складним в обслуговуванні», – вказала представниця Пентагону.

До слова, напередодні США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 3 млрд доларів. Новий пакет включає бойові машини, гаубиці, ракети, боєприпаси та запчастини.