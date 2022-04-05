Речник Пентагону Джон Кірбі уточнив деталі про нові пакети підтримки для України. Про це пише «Європейська правда».

За словами Кірбі, ще один пакет безпекової допомоги прибуде в Україну протягом наступних 24 годин.

«Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним», – уточнив речник Пентагону.

Він нагадав, що минулої п’ятницю США оголосили про ще один пакет додаткових заходів допомоги на суму 300 млн доларів.

Кірбі додає, що ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.

Серед іншого йдеться про ракетні системи з лазерним наведенням, тактичні безпілотні літальні системи Switchblade, безпілотні повітряні системи Puma тощо.