У Пентагоні розповіли про нові пакети військової допомоги для України
Ще один пакет безпекової допомоги прибуде в Україну протягом наступних 24 годин
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Речник Пентагону Джон Кірбі уточнив деталі про нові пакети підтримки для України. Про це пише «Європейська правда».
За словами Кірбі, ще один пакет безпекової допомоги прибуде в Україну протягом наступних 24 годин.
«Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним», – уточнив речник Пентагону.
Він нагадав, що минулої п’ятницю США оголосили про ще один пакет додаткових заходів допомоги на суму 300 млн доларів.
Кірбі додає, що ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.
Серед іншого йдеться про ракетні системи з лазерним наведенням, тактичні безпілотні літальні системи Switchblade, безпілотні повітряні системи Puma тощо.