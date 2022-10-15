У пакеті на 725 млн доларів передбачено додаткові снаряди для HIMARS, а також інше озброєння та боєприпаси

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оприлюднило перелік зброї, яка увійде в новий пакет військової допомоги для України. Також передбачено й медичні засоби. Йдеться про допомогу на 725 млн доларів. У відомстві розповіли, що допомогу буде надано «для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони». Зокрема, допомога передбачає: додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

23 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5 тис. 155-мм снарядів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);

5 тис. одиниць протитанкового озброєння;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);

стрілецька зброя та понад 2 млн боєприпасів до неї;

медичні засоби. Про терміни поставок наразі не повідомляють. Зазначається, що з січня 2021 року США вже виділили понад 18,2 млрд доларів на безпекову допомогу Україні. Нагадаємо, на початку жовтня США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. На початку цього тижня президент Джо Байден пообіцяв надати Україні найсучасніші системи ППО.

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