БМП Bradley прибудуть в Україну приблизно через кілька тижнів

У Міноборони США заявили, що ЗСУ зможуть отримати американські бойові машини піхоти Bradley в найближчі кілька тижнів. Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

За його словами, БМП прибудуть в Україну приблизно через кілька тижнів, точну інформацію про доставку слід чекати, коли Bradley опиняться безпосередньо в Україні.

«Щодо Bradley, про які говорив заступник міністра Купер минулого тижня, ми розраховуємо [на доставку] через кілька тижнів. Ми продовжуватимемо працювати так швидко, як тільки зможемо, і я впевнений, що ви розумієте, що ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи прибудуть. І, безумовно, українці, я впевнений, повідомлять про їх появу, як тільки вони опиняться на місці», – розповів Райдер.

Навчання українських військових на броньованих машинах піхоти Bradley відбуватиметься на полігоні Графенвер у Німеччині. Відповідно, задля безпеки не можна називати конкретних дат поставки Україні Patriot.

«Як тільки завершиться навчання, вони будуть доставлені для того, щоб їх можна було використовувати. Я не буду називати конкретних дат, тижнів, окрім кількох місяців, знову ж таки, виходячи з графіку тренувань», – зазначив посадовець Пентагону.

Він нагадав, що у США почнуть вчитися працювати з ППО Patriot до 100 українських повітряників. Навчання планують завершити у стислі терміни – «кілька місяців», хоча раніше вони мали б тривати хоча б рік.

Райдер запевнив, що США підтримують активний і постійний діалог з Україною і міжнародним співтовариством, щоб з'ясувати, якої допомоги потребує Україна в галузі безпеки, виходячи з умов на полі бою.

«Ми продовжимо вивчати їхні потреби, виходячи з їхніх запитів, і намагатимемося надати їм ті можливості, які їм потрібні для того, щоб не лише захистити свою країну, але й бути здатними повернути свої території», – розповів посадовець.

На питання щодо надання Україні літаків, він відповів, що українці мають Військово-повітряні сили, які дуже ефективно працюють в багатьох місцях по всій країні.

M2 Bradley – бойова машина піхоти, розроблена в США наприкінці 1970-х років на заміну вже застарілому на той час бронетранспортеру M113.

При створенні цієї машини американці враховували досвід застосування радянських БМП-1 в декількох війнах і орієнтувалися на німецькі Marder. Раніше у США не було своїх БМП, а тільки бронетранспортери. І до нинішнього моменту Bradley залишається фактично єдиною повноцінною БМП на озброєнні американської армії.

Bradley має класичну для БМП схему компонування: двигун і трансмісія попереду, відділення для десанту в задній частині. У складі екіпажу - три людини. Більшість версій цієї машини здатні вмістити до 6 піхотинців у відділенні для десанту, але версія М2А3 розрахована на 7 десантників.

Корпус БМП Bradley зварний, виготовлений з алюмінієвих бронепластин. Деякі модифікації мають комбіноване бронювання лобової частини і бортів – зовнішній сталевий екран, бронекорпус з алюмінію і поліуретанова піна між ними. Дно укріплене додатковою сталевою плитою для захисту від мін. Номінальна товщина броні становить 25 мм в лобовій проекції і 14 мм в бортах.