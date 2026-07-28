У 2026 році Україна може виготовити від шести до семи мільйонів невеликих FPV-дронів

У Пентагоні визнали, що Сполучені Штати наразі суттєво відстають від України за темпами виробництва безпілотників. Попри масштабну державну програму розвитку галузі, обсяги американського виробництва поки залишаються значно меншими, ніж українські. Про це у понеділок, 27 липня, писало агентство Reuters.

За словами заступника директора Підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіса Метца, цього року Україна може виготовити від шести до семи мільйонів невеликих FPV-дронів, що становить близько 500 тис. безпілотників щомісяця.

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Для порівняння, у межах американської програми Drone Dominance вартістю 1,1 млрд доларів до лютого планують замовити трохи менше ніж 200 тис. дронів. Метц зазначив, що найскладнішим етапом є створення виробництва фактично з нуля, тоді як подальше нарощування потужностей відбувається значно швидше.

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Однією з причин повільнішого розвитку він назвав нові вимоги уряду США щодо використання у військових безпілотниках виключно американських комплектуючих. У Пентагоні прагнуть повністю відмовитися від залежності від іноземних постачальників, насамперед китайських виробників деталей. За словами Метца, саме пошук альтернатив китайським двигунам і напівпровідникам залишається одним із головних викликів для американської галузі.

Водночас у Пентагоні розраховують надолужити відставання. Метц висловив переконання, що США зможуть стати одним зі світових лідерів у виробництві безпілотників.

Крім того, шість українських компаній, які братимуть участь у випробуваннях Gauntlet II у штаті Колорадо, вже уклали або готують угоди зі створення спільних підприємств із американськими виробниками. За умовами програми, українські розробники мають локалізувати виробництво у США, щоб претендувати на майбутні замовлення Пентагону. Це дозволить поєднати український бойовий досвід із американськими виробничими можливостями.