У Пентагоні заявили про «повну відсутність прогресу росіян на полі бою». Там зазначали, що позиції російських військових ослабли.

За словами високопоставленого чиновника Міністерства оборони США, якого цитує «Радіо Свобода», ЗСУ успішно послаблюють російські війська на сході.

«Ви бачите повну відсутність прогресу росіян на полі бою. Вони несуть ці втрати і не можуть просуватися вперед», – зазначив він.

Представник Пентагону також прокоментував останні події в Криму – насамперед вибухи в Новофедорівці.

«Я не маю загальної оцінки впливу нещодавніх атак, особливо на аеродром, але ми бачимо загальну картину того, що російські сили набагато вразливіші. Ми бачимо рух російських військ задля захисту своїх вразливих місць», – сказав він.