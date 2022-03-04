У ніч на 28 лютого в одному з готелів Перемишля заарештували чоловіка, який був ідентифікований як агент ГРУ Росії. Він прикривався статусом іспанського журналіста та діяв на території Польщі та України.

«Висновки правоохоронців свідчать, що підозрюваний здійснював шпигунську діяльність у Варшаві, Перемишлі, Медиці та інших містах Республіки Польща, а також в Україні та інших країнах», – інформують Novіny24 з посиланням на польську прокуратуру.

Він працював шпигуном на користь Росії, використовуючи свій журналістський статус. Завдяки цьому він міг вільно пересуватися Європою та світом, включаючи зони, що постраждали від збройних конфліктів та зони політичної напруженості.

У затриманого вилучили докази, які зараз аналізують. Йому оголосили звинувачення у шпигунстві на користь спецслужб Російської Федерації (ГРУ) проти інтересів Республіки Польща. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років. За рішенням суду, шпигуна заарештували на три місяці.

«Затриманий кілька днів перебував у Підкарпатському воєводстві. Під час перебування в Польщі він отримав інформацію, використання якої російськими спецслужбами могло мати прямий негативний вплив на внутрішню та зовнішню безпеку та оборону нашої країни. Перед затриманням підозрюваний планував виїхати в Україну для продовження діяльності», – інформує Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

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