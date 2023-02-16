1 березня у Львівській національній опері відбудеться концерт «Любов в Маленькому Парижі» у виконанні Зіновія Карача, Марії Стоколяс, Богдана Дашака, FIJI band та Симфонічного оркестру ЛНМА ім. Лисенка.

Початок о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

У програмі – всесвітньо відомі шедеври французької музики з репертуару Едіт Піаф, Джо Дассена, Мішеля Леграна, Патрісії Каас, Поля Моріа, Міреї Матьє, Лари Фабіан та багатьох інших.

«Львів часто називають «Маленьким Парижем», містом романтичних побачень! Адже тут є місця, де Ви зустрілися і покохали, де у вас «свої» вулички, «своя» лавочка у парку, «своє» кафе… «Любов в Маленькому Парижі» – чудовий спосіб зізнатися у почуттях мовою французької музики. Саме так звучить романтика! Запросіть коханих на побачення у перший день весни!», – запрошують організатори VINIL Concert agency.

Квитки на концерт доступні за посиланням.