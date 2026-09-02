Південна Корея є найбільшим іноземним оператором Ка-32 за межами Росії

Приватні компанії у Південній Кореї можуть продовжувати контакти з російськими авіаремонтними компаніями та обслуговувати російські вертольоти Ка-32, які перебувають в експлуатації країни, попри санкційні обмеження. Про це йдеться у матеріалі DallasAnalytics, опублікованому 2 вересня.

Розслідувальна спільнота отримала у своє розпорядження документи південнокорейської компанії HeliKorea від грудня 2025 року, на яких представництво підприємства повідомляє російське АТ «322 Авіаремонтний завод» про намір відвідати Росію та провести зустріч з партнерами. У листі зазначається, що «322 АРЗ» є авторизованим ремонтним центром для вертольота Ка-32 – авіаційної одиниці радянського зразка, який активно експлуатує Південна Корея.

Відповідаючи на лист південнокорейської компанії, російське АТ написало, що не уповноважене проводити переговори й укладати контракти з іноземцями, та запропонувало звернутися до АТ «НАСК».

«АТ “НАСК” (Акціонерне товариство “Національна авіаційно-сервісна компанія”) – це російський державний посередник у сфері військово-технічного співробітництва, створений для комплексного сервісного обслуговування та післяпродажного ремонту військової авіаційної техніки російського виробництва, що постачається на експорт», – йдеться у розслідуванні.

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Зазначається, що з 2023 року АТ «НАСК» перебуває під санкціями США та Канади, а також входить до підсанкційної корпорації «Вертольоти Росії». Ця корпорація перебуває під управлінням російської держкомпанії «Ростех».

У міністерстві торгівлі повідомили Dallas Analytics, що «питання стосується імпорту запчастин для технічного обслуговування вертольотів Ка-32, і воно не належить до сфери регулювання експортного контролю». Там запропонували звернутися до Лісової служби Кореї (KFS), яка опікується гелікоптерами Ка-32.

«Кваліфікуючи закупівлю авіаційних компонентів подвійного призначення як вузькогалузеве операційне питання Лісової служби, торгівельне відомство фактично відмежовується від контролю за ризиками вторинних санкцій, пов’язаних із російськими державними аерокосмічними конгломератами. Перекладання функцій контролю на цивільне відомство ігнорує системні юридичні ризики для приватних корейських операторів від контактів зі структурами “Ростеху”, що зрештою послаблює ефективність національного режиму стратегічного експортного контролю Сеула», – йдеться у матеріалі.

У пресслужбі компанії HeliKorea на запит аналітиків не відповіли. Попри це, Dallas Analytics з посиланням на обізнане джерело компанії підтвердило, що візит корейської делегації до Росії таки відбувся, і компанія продовжує отримувати компоненти для ремонту вертольотів через сторонніх посередників.

Зазначається що HeliKorea у 2015 році продовжила сертифікацію для технічного обслуговування двигунів Ка-32, що може свідчити про те, що вона є технічним оператором російської техніки. У перші роки повномасштабного вторгнення Росії до України компанія отримувала поставки від пʼятьох російських підприємств, а після посилення санкцій проти них намагалася продовжувати обслуговування Ка-32 через постачальників, які не перебувають під обмеженнями. Зокрема, у 2025 році компанія отримувала поставки від українського підприємства «Мотор Січ».

«Водночас після серпня 2025 року в митних базах не зафіксовано інших поставок від цієї української компанії. Це може свідчити про припинення такого каналу постачання. Враховуючи те, що отриманий нами лист про співпрацю з “332 АРЗ” датований груднем 2025 року, можна припустити, що корейська компанія була змушена знову повернутися до російських постачальників, навіть попри санкції», – повідомило Dallas Analytics.

Довідково. Після розпаду СРСР Росія віддавала борги Південній Кореї військовою технікою, зокрема вертольотами Ка-32. Країна є найбільшим іноземним оператором авіаодиниць цього типу за межами Росії, використовуючи їх, зокрема, як техніку проти лісових пожеж.

Загалом у лісовій службі Південної Кореї зареєстровані 29 вертольотів Ка-32, проте частину з них вивели з експлуатації на тлі проблем з російським постачанням запчастин. Так, у березні 2025 року The Asia Business Daily повідомило, що через припинення нормального постачання комплектуючих з Росії 14 вертольотів Ка-32 більше не використовують.