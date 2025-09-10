ДТП сталася біля автозаправної станції

На Тернопільщині поблизу автозаправки у Почаєві водій легкового авто на смерть переїхав велосипедиста. За словами водія, чоловік лежав на дорозі, а поруч з ним був велосипед. У поліції порушили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини.

Смертельна автопригода трапилася близько 20:40 9 вересня. На місце ДТП виїхали слідчі та бригада екстреної медичної допомоги, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 10 вересня.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Volkswagen Crafter наїхав на чоловіка, який знаходився на дорозі. Поруч з ним лежав й велосипед. Поліцейські з’ясували, що потерпілий в ДТП чоловік – це 54-річний житель Почаєва.



Медикам бригади швидкої допомоги не вдалося врятувати життя чоловіка. Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За фактом аварії триває розслідування відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.