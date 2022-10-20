У Почаєві переселенець з Київщини жорстоко побив 12-річного велосипедиста за наїзд на сина. Інцидент стався ще 15 жовтня, але поліція повідомила про нього у четвер, 20 жовтня. Відомо, що переселенець з Київщини гуляв разом зі своєю дружиною та трьома дітьми у місті Почаїв. В цей час цією ж вулицею їхав 12-річний місцевий мешканець, який збив 11-річного хлопця.

«Дванадцятирічний хлопець їхав на двоколіснику і зачепив своїм транспортом одинадцятирічного пішохода. Батько потерпілого підбіг до велосипедиста та завдав йому кілька ударів руками та ногами по голові. Чоловік у скоєному зізнався», – йдеться у повідомленні.

На сторінці «Типовий Кременець» опублікували відео з камери спостереження, яка зафіксувала інцидент. На ньому видно, як дорослий чоловік декілька разів вдарив підлітка кулаками, а згодом завдав йому двох ударів ногою, коли той вже лежав.

Наразі постраждалий хлопець проходить судово-медичну експертизу. Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Стаття передбачає мінімум 850 грн штрафу.