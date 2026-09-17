У лаврі кажуть, що таких ікон ніколи там і не було

У Свято-Успенській Почаївській лаврі зникло кілька старовинних ікон, а саму територію пам’ятки архітектури УПЦ МП кілька разів перебудувала. Про це повідомило Hromadske.ua. У коментарі ZAXID.NET у Тернопільській обласній прокуратурі підтвердили, що за цими фактами, а також за іншими виявленими порушеннями під час інвентаризації майна лаври готують позов до суду.

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Інвентаризацію майна проводила спеціальна комісія від Міністерства культури, яка приїздила в лавру кілька разів у 2024 році. Під час перевірки виявили, що частина ікон, які мали зберігатися в пам’ятці архітектури, зникли. Окрім того, історичні будівлі перебудували. Усі перевірки на території монастиря супроводжувалися активним спротивом монахів та прихильників УПЦ МП.

«Випадків недопуску комісії Міністерства культури було кілька. При тому, що ми завчасно, зокрема і в письмовій формі, їх попереджали. А недопуск – це грубе порушення договору користування. Бо в будь-якому договорі оренди орендар зобов’язаний допустити власника», – розповів в коментарі Hromadske директор Кременецько-Почаївського державного заповідника Василь Ільчишин.

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Під час інвентаризації комісія виявила низку порушень, які мають стати предметом судового позову для дострокового розірвання договору оренди з нинішнім орендарем – УПЦ МП. Нагадаємо, споруди Почаївської лаври передали у безоплатну оренду УПЦ МП у 2003 році. Договір мав діяти до 2052 року.

Учасники комісії виявили зникнення кількох ікон і численні перебудови. «Наприклад, ми не знайшли роботи “Ангел причащає святого Онуфрія”. Це ікона початку XIX століття, 1807 року. Вони кажуть, що її не було. Ну як не було, якщо в паспорті за 2014 рік вона є? І ось її фото там на місці», – додав директор заповідника.

Зникла ікона початку XIX ст./Мар’яна П’єцух/Hromadske

Священнослужителі УПЦ МП Почаївської лаври сам процес інвентаризації раніше називали незаконним. На їхню думку, частина предметів, які зараз держава намагається інвентаризувати, належать монастирю. «На території Почаївської лаври, окрім телятника, свинарника та танцювального клубу для працівників психоневрологічної лікарні, державою збудовано нічого не було», – пояснював у своїй заяві 2025 року прессекретар Почаївської лаври архімандрит Гавриїл.

Під час інвентеризації в комісії Мінкульту постало питання і про незаконну перебудову та реконструкцію споруд, які входять в комплекс пам’ятки архітектури. За словами директора Василя Ільчишина, в архієрейському будинку та в частині келій нинішні орендарі взагалі рознесли стіни, прорубавши собі прохід.

«Зараз там почали ремонт фасаду Успенського собору. Вони пояснюють, що проводять дослідження деструктивного стану стін. А насправді відбійними молотками збивали ліпнину, щось там шпаклюють, штукатурять. З цього приводу теж є припис Міністерства культури й звернення до правоохоронних органів. Кримінальне провадження вже зареєстроване», – зазначив він.

Усі нові розписи стін у соборах та печерних храмах мають погоджуватися з Мінкультом. Однак цього ніхто ніколи не робив.

«У лаврі є печерна галерея. Нещодавно на одній зі стін з’явився розпис із царською сім'єю Російської імперії. Будь-які роботи з розписами теж мають погоджувати з міністерством, бо це все ремонтно-реставраційні роботи. Але жодного проєкту нам не було надано, жодного погодження не було. І таких випадків порушення законодавства – десятки», – обурився керівник заповідника.

Зараз прокурори Тернопільської обласної прокуратури готують позов до Тернопільського господарського суду за виявленими порушеннями. Речниця прокуратури області Леся Долішня у коментарі ZAXID.NET розповіла, що над справою працюють одразу кілька правоохоронців. Наразі триває процес збору всіх матеріалів.

Незаконна реставрація одного з соборів

За словами Василя Ільчишина, результати судової справи дадуть підстави для дострокового розірвання договору оренди з УПЦ МП. Також очікують і на майбутній позов Державної служби з етнополітики та свободи совісті про зупинення діяльності релігійної організації «Свято-Успенська Почаївська лавра» на підставі її зв’язків із РПЦ.

У відеосюжеті Hromadske.ua також є коментарі прихожан і монахів УПЦ МП про те, чи вони знають про порушення і майбутні суди щодо повернення споруд лаври державі.

«Це диявол, він не спить, рухає. Цього не можна роботи. Наша віра від Адама і не можна цього рухати, перевертати, міняти. То є великий гріх, то є хула на Духа святого і це ніколи не прощається», – розповіла жителька Почаєва.

Монах Почаївської лаври зазначив, що знає про майбутні суди та назвав це війною на православну віру: «Йде війна на провослав’є. Хочуть всі церкви закрити, собори, монастирі закрити, щоб не було в Україні цього. Якщо б президентом не був Зеленський, то б не було війни. А чому? Я воюю, пішов – в Америки просить, в Європі просить, бо “я воюю”. А ці гроші – щось йде на зброю, а щось на от це їхнє “жидівство”».

Додамо, що комплекс споруд пам’ятки архітектури національного значення «Почаївська Свято-Успенська лавра» з 1991 року орендують представники УПЦ МП. У 2003 році уряд Віктора Януковича прийняв розпорядження про виключення споруд лаври зі складу Кременецько-Почаївського заповідника та передав їх у безкоштовне користування представникам РПЦ на 49 років. У 2018 році Кабінет Міністрів знову повернув святиню до складу заповідника.