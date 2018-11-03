У поліції заявили про затримання нових підозрюваних у замаху на координатора С14

Поліція Київської області затримала п'ятьох підозрюваних у скоєнні вибуху в квартирі координатора націоналістичної організації С14 Сергія Мазура в Борисполі. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Дмитро Ценов на брифінгу в суботу, 3 листопада, в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

Керівник главку обласної поліції розповів, що в ході обшуків у затриманих було вилучено зброю та боєприпаси.

«Ми задокументували причетність цих людей до замаху на керівника громадської організації С14 Сергія Мазура... В даний час проходить суд з обрання запобіжного заходу», - сказав він, уточнивши, що запобіжний захід поки обирається трьом учасникам злочину.

За словами Ценова, встановлений замовник, отримані докази фінансування цього злочину в сумі 3 тисячі доларів.

«Мотив замовлення злочину - громадська діяльність С14, а саме Сергія Мазура. Що стосується замовника, то в даний час слідство не може розголошувати дані про нього», - сказав Ценов.

«Всього на сьогоднішній день затримані п'ятеро осіб: пособники, які підшукували і надавали знаряддя злочину, тобто, боєприпаси, затримано організатора-замовника, також затримані виконавці цього злочину», - уточнив керівник поліції області.

За його словами, серед затриманих фігурантів є раніше судимі за майнові злочини.

В главку поліції повідомили, що Бориспільський міськрайонний суд вже обрав організатору злочину запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці.

Зазначимо, що 1 листопада заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін повідомив про трьох затриманих за підозрою у скоєнні цього злочину.

Як інформував ZAXID.NET, 10 жовтня уночі у квартиру активіста СІЧ (С14) Сергія Мазура у Борисполі було кинуто вибуховий пристрій.

Постраждав батько Сергія, який через поранення втратив чимало крові. Поліція кваліфікувала вибух як замах на вбивство активіста.