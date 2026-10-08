Підліток напав на людей у школі в Лещидулі-Новінах

У Польщі 15-річний хлопець напав із ножем на кількох людей у своїй колишній школі. Від отриманих поранень загинула прибиральниця, також постраждав директор школи та учитель, повідомило 8 жовтня Polsat News.

Напад стався вранці 8 жовтня у початковій школі імені Івана Павла II у селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства. За даними правоохоронців, до школи увійшов її колишній учень та почав нападати на людей з ножем.

Підліток встиг поранити трьох людей. 37-річна прибиральниця померла від зазнаних ран у лікарні. Також поранень зазнав один з вчителів, його госпіталізували.

За попередніми даними, нападника знешкодив директор школи. Він також отримав поверхневі поранення. Хлопця заарештувала поліція.

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Зазначимо, це вже другий випадок у Польщі за два дні, коли юнаки нападають на школи з ножем. Так, 7 жовтня у місті Остроленка 19-річий хлопець напав з ножем на людей у Комплексі професійних шкіл. Внаслідок нападу постраждали вісім людей, пʼять із них – учні комплексу. Нападника також затримали.