У Польщі двох чоловіків засудили за жорстоке побиття українців в червні 2017-го року

Суд не знайшов виправдальних обставин для пом'якшення вироку

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 18:002030

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У Польщі двох чоловіків засудили за жорстоке побиття українців в червні 2017-го року
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Суд відзначив особливу жорстокість нападників

Окружний суд у Пйотркові-Трибунальському, що у Лодзькому воєводстві Польщі, засудив до трьох років в'язниці двох поляків, які напали і побили українців у червні 2017-го року. Суд відзначив особливу брутальність нападу і побиття, інформують Wiadomosci Naszemiasto.

Як зазначається, інцидент стався в червні, коли до двох українських заробітчан, які після роботи відпочивали і пили пиво в одному із скверів міста, підійшли 20-річний поляк і його 40-річний «швагро», а також двоє невстановлених чоловіків. Наймолодший з нападників вимагав від українців грошей і всіляко провокував бійку. Українці спробували закінчити суперечку мирно, бо не мали грошей при собі і не могли «відкупитися» від нападників. Тоді їх жорстоко побили палицями, порізали битими пляшками і закидали камінням. Старший компаньйон хлопця нацькував на заробітчан свого пітбуля, який сильно покусав одного з українців.

Після інциденту 19-річний хлопець кілька місяців переховувався від поліції, але був затриманий. Слідчі встановили, що раніше молодик вже був засуджений за розбій. Розглянувши всі обставини справи Окружний суд Пйотркова не знайшов виправдальних обставин для зміни вироку і засудив хлопця до 3-х років арешту.

У прес-службі суду вказано, що вирок хлопця поки ще не вступив в дію, на відміну від такого ж вироку його 40-річного родича, якого затримали і судили раніше.

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