Польща заявила, що не забирає нагороди у тих, хто вже помер

Міністерка канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Агнешка Єнджак пояснила, чому президента України Володимира Зеленського позбавили Ордену Білого Орла, а італійського диктатора Бінето Мусоліні, російську царицю Катерину II та проросійського ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера – ні. Позицію Польщі міністерка окреслила 21 червня на своїй сторінці в іксі.

За словами Єнджак, відзначені найвищою нагородою Польщі люди мають заслуги, повʼязані з країною особливими звʼязками та які «поважають її цінності». Як приклад вона навела Івана Павла II, експремʼєр-міністра Польщі Яна Ольшевського та «численних іноземців».

Також міністерка прокоментувала слова Володимира Зеленського про те, що Польща так і не позбавила нагороди імператрицю Катерину ІІ, яка знищила польську державу, та фашистського лідера Італії, союзника Адольфа Гітлера Беніто Муссоліні. Вона заявила, що країна не забирає Орден Білого Орла посмертно та дорікнула Зеленському, що той не скаржився про нагороджених диктаторів, коли йому вручали цей орден.

«Але президент Зеленський, який тепер дорікає, що Муссоліні, Катерині II та Шрьодеру не забрали Орден, не скаржився, що вони його мають, коли три роки тому сам отримував цю нагороду. Крім того, до образи, якою було назвати частину української армії на честь “героїв УПА”, додає ще одну, повертаючи нагороду кур’єром», – заявила вона.

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Крім того, вона пояснила, чому нагороду досі має колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, відомий тісними звʼязками з Росією.

«Колишній канцлер Німеччини, з іншого боку, ніколи не ображав польську націю так відкрито, як це зробив президент України, хоча його діяльність на користь путінської Росії справді слід засудити як шкідливу для Польщі та Європи. За правління Шрьодера в Німеччині не зводили жодних пам’ятників на честь Гітлера чи Гіммлера. Жодна частина Бундесверу не була названа на честь “героїв СС”», – написала Єнджак.

Вона додала, що «суть справи полягає в навмисній образі з боку українського лідера нації, яка за останні чотири роки виявилася найкращим другом України».

«Коли тобі простягають руку допомоги, а ти охоче її хапаєш, потім не ображаєш того, хто допоміг. Скажімо прямо: президент Навроцький відкликав Орден, а не руку. Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо себе ображати», – написала Єнджак.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Після цього низка польських політиків, зокрема президент Кароль Навроцький, різко розкритикували це рішення, розцінивши це як образу для Польщі. Згодом Навроцький ініціював позбавлення Володимира Зеленського Ордену Білого Орла.

19 червня президента України офіційно позбавили Ордена Білого Орла. Навроцький заявив, що таке рішення є принциповим для Польщі, однак це не означає зміну політики Варшави щодо підтримки України у війні з Росією. 20 червня Зеленський відправив Навроцькому орден Білого Орла курʼєром «Нової пошти», що викликало обурення у поляків.

Після цього низка політиків, зокрема експрезиденти Петро Порошенко, Віктор Ющенко, Леонід Кучма та голова Офісу президента Кирило Буданов відмовилися від цієї нагороди. Від ордену також відмовилися ексдепутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер, колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман та експосол України в Польщі Василь Зварич.