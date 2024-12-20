У Жешуві, що за 100 км від українського кордону, розгорнули системи ППО NASAMS та винищувачі F-35

У польському Жешуві розгорнули норвезькі протиповітряні системи NASAMS для захисту логістичного центру допомоги Україні. Також до Польщі направили винищувачі F-35 для захисту її повітряного простору. Про це повідомило Генеральне командування Збройних сил Польщі в четвер, 19 грудня.

Очікується, що місія, яка проводиться в межах NATO, триватиме до Великодня, тобто 20 квітня 2025 року. Окрім винищувачів й систем ППО до Польщі також відправлять 100 норвезьких солдатів, які будуть дислоковані в Жешуві.

Зауважимо, біля Жешува розташований аеропорт, який є головним логістичним центром для постачання Україні західної техніки. У травні польська влада заявила про посилення охорони навколо летовища.

Це сталося після того, як у квітні 2024 року українські та польські правоохоронці викрили громадянина Польщі, який пропонував спецслужбам Росії скоїти замах на президента України Володимира Зеленського. Зловмисник, серед іншого, намагався здійснити збір та передачу росіянам інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка.