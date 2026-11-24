Молдованина, який зупинив потяг до України, визнали неосудним

У Польщі визнали неосудним 25-річного громадянина Молдови Антона Б., який у лютому 2026 року натиснув на екстрене гальмо вантажного поїзда, що перевозив дизельне пальне до України. Про це у вівторок, 24 листопада, повідомило польське видання Rzeczpospolita.

Відповідно до результатів психіатричних експертиз, на момент вчинення злочину Антон Б. мав психічні розлади й не може бути притягнений до кримінальної відповідальності. Однак, зазначає Rzeczpospolita, громадянина Молдови можуть відправити на лікування до психіатричної лікарні.

«Експерти-психіатри після спостереження та обстеження підозрюваного в лікувальному закладі видали судово-психіатричний висновок, який однозначно визначив неосудність Антона Б.», – цитує Rzeczpospolita прокурора Марціна Козака.

За даними правоохоронців, Антон Б. в’їхав до Польщі 15 лютого з Білорусі, а вже наступного дня проник до вантажного поїзда Щецин – Дорогуськ й тричі затягнув ручне гальмо, що спричинило аварію на залізничній колії.

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Зазначається, що Антон Б. не визнав своєї провини, однак заявляв, що має надприродні здібності. Зокрема, за даними RMF, він стверджував, що може спонукати до різних дій «за допомогою сили волі». Ці заяви викликали в правоохоронців сумніви щодо його осудності.

Водночас Агентство внутрішньої безпеки Польщі поки що не закриває справу. Правоохоронці встановлюють, чи діяв молдаванин самостійно, чи хтось підштовхнув його до злочину.

Нагадаємо, громадянина Молдови Антона Б. затримали в місті Пулави Люблінського воєводства, що розташоване приблизно за 114 км від кордону з Україною, після того, як він екстрено зупинив потяг із пальним. Під час затримання у нього виявили електроніку, яка могла дистанційно активувати вибуховий пристрій, а також мобільні телефони, SIM-карти, портативні зарядні пристрої та документи російською мовою. 17 лютого йому повідомили про підозру у створенні небезпеки вибуху легкозаймистих матеріалів, що загрожувало життю або здоров’ю багатьох людей та майну в особливо великих розмірах.