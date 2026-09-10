Акцію протесту влаштувала компанія Delta Robots спільно з громадським рухом Democratism

У Варшаві вперше в історії відбувся мітинг роботів. Захід відбувся під будівлею польського міністерства цифровізації, а його учасники вимагали посилити контроль над штучним інтелектом. Про це повідомило польське видання Super Express.

Акцію протесту влаштувала компанія Delta Robots спільно з громадським рухом Democratism. Участь у мітингу взяли 30 роботів, серед яких як двоногі гуманоїди, так і чотириногі собаки-роботи. Як видно з оприлюднених відео з події, мітингувальники марширували колом, розмахували прапорами та через гучномовці скандували гасла про захист робочих місць. Вони також закликали урядовців ухвалити більш жорсткі правила для розробників. Частина гасел стосувалася ризику втрати робочих місць людьми через автоматизовані системи. Мітингувальники скандували: «Захистимо робочі місця», «Час для правил», «Не чекайте – регулюйте» та інші.

«Це перший у світі протест людиноподібних роботів. Його мета – щоб ми як суспільство почали обговорювати стрімку динаміку змін у сфері штучного інтелекту та автоматизації», – зазначив організатор протесту Гжегож Куліс.

Ініціатор заходу Гжегож Куліс також пояснив, що йдеться не про боротьбу із сучасними технологіями, адже самі організатори займаються розробкою робототехніки та впровадженням роботів у виробництво. Виробники роботів також побоюються, що темпи змін можуть виявитися доволі стрімкими, а держава та працівники не встигнуть адаптуватися до цього. За їхніми словами, у Польщі під опосередкованим впливом штучного інтелекту можуть опинитися близько 30%, а ще 5% можуть бути безпосередньо під загрозою. Йдеться про майже мільйон робочих місць.

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Акція протесту привернула також увагу польської влади. До мітингу долучився віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, який поспілкувався з організаторами. Зокрема, він погодився з тим, що загроза з боку штучного інтелекту існує.

«Нам є чого побоюватися, адже неконтрольований штучний інтелект може призвести до ситуації, коли рішення ухвалюватиме не людина, а алгоритми», – зазначив Кшиштоф Гавковський.

Він також повідомив, що Польща вже почала впроваджувати рішення, які контролюватимуть роботу штучного інтелекту. За його словами, йдеться про плани створити комісію з питань розвитку та безпеки штучного інтелекту, яка мала б регулювати це питання.

«Польща є першою державою в Європейському Союзі, яка запровадила нагляд за ринком штучного інтелекту. Немає другої такої держави», – заявив Кшиштоф Гавковський.

Нагадаємо, ZAXID.NET писав, що Луцький національний технічний університет купив робота-гуманоїда за 1,26 млн грн.