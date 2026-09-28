30-річного громадянина України передали польським правоохоронцям

30-річного громадянина України Івана П., якого розшукували за Європейським ордером на арешт, передали польським правоохоронцям. Чоловіка затримали в Іспанії, а 24 вересня доставили до Польщі. Наразі він перебуває під вартою у Гданську. Про це у понеділок, 28 вересня, повідомив Морський відділ прикордонної служби Польщі.

Затримання пов’язане зі справою, яка стосується податкових злочинів на загальну суму понад 16 млн злотих (186 млн 717 тис. 822 грн за курсом НБУ, – ред.), використання підроблених документів та організації нелегального працевлаштування іноземців.

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Загалом Івану П. висунули 77 підозр у скоєнні злочинів.

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За версією слідства, у 2018–2019 роках, будучи членом правління однієї з компаній у Гдині, він використовував майже тисячу недостовірних рахунків-фактур VAT. Документи нібито підтверджували фіктивне придбання товарів і послуг на загальну суму понад 16 млн злотих. Їх внесення до бухгалтерської документації компанії, за даними прокуратури, призвело до несплати понад 3 млн злотих ПДВ.

Крім того, чоловіка підозрюють у виписуванні 49 недостовірних рахунків-фактур на суму близько 3 млн злотих. Вони нібито підтверджували операції, які насправді не проводилися. Передача цих документів іншій компанії, за версією слідства, допомогла зменшити її податкові зобов’язання з ПДВ ще на 792 тис. злотих.

Окремий блок звинувачень стосується 284 іноземців. Прокуратура вважає, що українець керував діями інших людей, які допомагали іноземцям незаконно перебувати та працювати в Польщі у 2017–2020 роках.

55 із висунутих підозр стосуються використання підроблених документів. Йдеться, зокрема, про фальшиві медичні довідки, документи про проходження навчання з охорони праці, форми ZUS про нібито реєстрацію працівників у системі соціального страхування та сплату внесків, а також документи служб зайнятості щодо працевлаштування іноземців. За даними слідства, у підозрюваного також виявили підроблену печатку одного з польських лікарень, виготовлену за зразком оригінальної.

Найсуворіше покарання передбачене за один із податкових злочинів, у якому підозрюють чоловіка. У разі доведення вини йому може загрожувати від 5 до 25 років позбавлення волі, а також значний штраф.

За рішенням суду Іван П. перебуватиме під вартою протягом трьох місяців. Польська прокуратура продовжує аналізувати зібрані докази та встановлювати можливу відповідальність інших людей, які могли бути причетними до схеми.

Нагадаємо, 24 квітня у польській гміні Уніслав правоохоронці затримали 30-річного громадянина України, якого протягом трьох років розшукували за численні шахрайства та участь в організованому злочинному угрупуванні. Чоловіка шукали різні підрозділи поліції по всій Польщі, а також 14 прокуратур. За даними польських правоохоронців, від переслідування він переховувався, зокрема, використовуючи підроблені документи та паспорт.