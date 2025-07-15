Затриманого українця екстрадують до України

У Польщі поліція затримала 69-річного українця, якого українські правоохоронці оголосили у розшук понад рік тому. Чоловіка планують екстрадувати до України. Про це у вівторок, 15 липня, повідомила поліція Польщі.

Зазначається, що 11 липня польська поліція отримала повідомлення, що у Кракові може перебувати розшукуваний за злочини українець. Наступного дня, 12 липня, правоохоронці затримали чоловіка на парковці.

Українські правоохоронці підозрюють затриманого у шахрайстві, службовому підроблені та участі в організованому злочинному угрупуванні. Україна оголосила його у розшук у травні 2024 року. А з червня 2025 року чоловіка розшукували за червоним повідомленням Інтерполу (запит на тимчасове затримання людини, яка перебуває у міжнародному розшуку, з метою її подальшої екстрадиції).

Зазначається, що українець проживав у Польщі з 2022 року. Польський новинний сайт Dziennik Polski уточнює, що він працював у Польщі водієм транспортної компанії.

З 13 червня українець перебуває під арештом, відповідно до рішення суду. Чоловіка планують екстрадувати до України.

Нагадаємо, 24 квітня поліція Польщі затримала 30-річного українця, який перебував у розшуку протягом трьох років. Чоловіка підозрюють у численних випадках шахрайства та участі в організованому злочинному угрупуванні.