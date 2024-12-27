Затримання однієї з працівниць складу, яка причетна до шахрайства на 3 млн злотих

У польському місті Згеж Лодзького воєводства поліцейські затримали десятьох українок та одну білоруску за підозрою у шахрайстві на майже 3 млн злотих (приблизно 30,6 млн грн). Затримані, вік яких становить від 20 до 29 років, працювали у компанії з виробництва одягу. Вони через інтернет замовляли товар, але вносили до системи продажів інформацію, що речі повернули на склад. Згезька поліція у п’ятницю, 27 грудня, повідомила, що схема діяла з січня 2024 року.

Компанія, яку ошукали жінки, продає одяг на території Європи. «Підозрювані реєстрували на сайті магазину фальшиві акаунти клієнтів, замовляли одяг, який потім забирали. У системі продажів сканували код посилки й вказували, що замовлені товари повернули на склад», – повідомили у поліції.

Компанія запідозрила шахрайську схему, коли на складі, де працювали українки та білоруска, не знайшли товарів, які нібито повернули клієнти. Поліція встановила, що жінки мали доступ до транзакційної системи магазину й зараховували гроші за нібито повернуті покупки на рахунки підставних клієнтів. У такий спосіб працівниці складу привласнили одягу на майже 3 млн злотих.

Працівниці складу продавали вкрадені товари або залишали собі. Правоохоронці провели обшуки й вилучили вкрадений одяг.

Жінки отримали підозри у привласненні майна в особливо великих розмірах. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі. Після допиту всіх підозрюваних відпустили із забороною виїжджати з Польщі.