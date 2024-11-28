Громадянина Німеччини підозрюють у продажі росіянам спеціалізованих машин, які могли бути використані на військових заводах для виробництва зброї. Про це у середу, 27 листопада, повідомило агентство Reuters.

Польські правоохоронці викрили німця, який торгував з Росією технологічним обладнанням через свою компанію. Мова йде про продаж спеціалізованих машин, які росіяни згодом використовували на військових підприємствах.

«У середу Польща заявила, що затримала громадянина Німеччини та звинуватила підозрюваного в посередництві та експорті товарів подвійного призначення до Росії», – йдеться у повідомленні

Після викриття затриманий визнав свою провину та подав клопотання про добровільну згоду на покарання. Тим часом агентство внутрішньої безпеки Польщі відкрило справу щодо порушення санкційного режиму.

Затриманому може загрожувати кримінальна відповідальність. Представники Міністерства закордонних справ Німеччини перебувають у контакті з польською владою для уточнення деталей.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, Financial TImes повідомляло, шо Росія наростила тіньовий флот на 70% попри санкції. Обсяг нафти, що перевозили ним, зріс з 2,4 до 4,1 млн барелів на день.

У жовтні керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що за допомогою посередницьких компаній росіяни отримують західні електронні компоненти подвійного призначення. Фіктивні підприємства використовують також для формування тіньового флоту ЗПГ-танкерів і транспортування зрідженого природного газу.