Інцидент стався 3 липня в приміщенні Економічного університету в Познані

Польська поліція затримала двох чоловіків, які влаштували провокацію біля офісу української компанії. Чоловіки допитували українку, на яких підставах жінка перебуває у Польщі, чи подобається їй Степан Бандера, водночас намагаючись потрапити всередину офісу. Відео конфлікту вони опублікували у соцмережах. Затримання поляків відбулося у середу, 8 липня. Про це повідомила поліція Познані.

Зазначається, що інцидент стався 3 липня в приміщенні Економічного університету в Познані, де українська компанія орендує офіс. До компанії ProLegalization, заснованої українцями та яка надає юридичну допомогу мігрантам і біженцям, зокрема сприяє легалізації перебування в Польщі, намагалася увірватися група чоловіків. Свої дії поляки фільмували та поширили в соціальних мережах.

Відео NEXTA Polska

На відео видно, як двоє чоловіків одразу після того, як працівниця відчинила двері офісу, починають ставити їй запитання. Вони цікавилися, чи підтримують співробітники компанії Степана Бандеру, а також запитували, на яких підставах українці перебувають у Польщі.

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Крім цього, чоловіки заявили про необхідність встановлення камер відеоспостереження в офісі української компанії. Коли українка попросила представитися, вони відповіли: «Ми поляки». Водночас українка відмовилася впускати поляків до офісу та заявила, що працівники працюють легально, а сама вона з повагою ставиться до польського народу.

Після інциденту українка 7 липня звернулася до поліції. Наразі триває розслідування за статтею про наклеп та поширення матеріалів, які могли зашкодити репутації потерпілої або принизити її в очах громадськості. За скоєне їм загрожує штраф, обмеження волі або позбавлення волі терміном один рік.

За інформацією Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, до офісу української компанії увірвалася група активістів, яких організація пов'язує з прихильниками проросійських політиків Ґжеґожа Брауна та Януша Корвіна-Мікке. Зокрема, на відео вдалося ідентифікувати Пшемислава Гжегорека, відомого співпрацею з представниками радикальних правих кіл.

Після публікації відео інцидент викликав широкий резонанс у Польщі. Чимало поляків засудили дії чоловіків. Серед тих, хто відреагував, – речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліна Ґалецька. Вона наголосила, що правоохоронці реагують на всі прояви ненависті, зокрема злочини та правопорушення, вмотивовані національною належністю.

«Ми наголошуємо, що немає жодної толерантності до хейту, мови ненависті чи поведінки, мотивованої національністю. Кожна людина, незалежно від громадянства, походження чи релігії, заслуговує на повагу та рівне ставлення», - зазначила Кароліна Ґалецька.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцин Кервінський у коментарі Polsat News повідомив, що поліція розслідує цей інцидент. За його словами, кожен подібний випадок отримуватиме рішучу реакцію правоохоронних органів.

До слова, Ґжеґож Браун – лідер партії «Конфедерація польської корони», відомий антиукраїнськими заявами та діяльністю, спрямованою на поширення антиукраїнських наративів у польському інформаційному просторі. Януш Корвін-Мікке – лідер партії «Конгрес нових правих», ультраправий польський політик, колишній депутат Європейського парламенту та екскандидат у президенти Польщі. Він неодноразово виступав із проросійськими заявами, називав Україну загрозою для Польщі, а у грудні 2015 року відвідав окупований Росією Крим.