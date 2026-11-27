Вандали розписували пам’ятники червоною фарбою та залишали QR-коди, які вели на сайт, де була розміщена інформація про УПА

Польські правоохоронці розшукали шістьох підозрюваних, які залишили на трьох пам’ятниках у Варшаві написи «Слава УПА». Наймолодший затриманий – 16-річний українець. За версією слідства, до злочину могла бути причетна організована група, яка виконувала завдання російських спецслужб. Про це у п’ятницю, 27 листопада, повідомили в поліції Польщі.

У ніч проти 14 листопада на трьох пам’ятниках у різних районах Варшави з’явилися написи червоною фарбою «Слава УПА». Зокрема пошкодили пам’ятник польським солдатам, пам’ятник жертвам Волинської трагедії та пам’ятник героям Варшавського гетто. Окрім написів, вандали залишили також наліпки з QR-кодами, які вели на сайт, де була розміщена інформація про УПА.

Фото поліції

Як встановило слідство, інциденти пов’язані між собою через однаковий колір фарби та зміст графіті. Детальну інструкцію та замовлення вони могли отримати через месенджер, а за виконану роботу, за даними поліції, їм заплатили 1 тис. злотих.

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Затриманими виявилися 32-річний поляк та 16-річний громадянин України. Суд обрав тримісячний арешт 32-річному чоловікові, якому інкримінують співпрацю з іноземною розвідкою на шкоду державі, осквернення пам’ятника та шахрайство. Ще одного фігуранта справи, неповнолітнього громадянина України, суд у справах сім’ї направив до центру тимчасового утримання на три місяці. Його підозрюють у пошкодженні пам’ятників та шахрайстві.

Також поблизу німецького кордону затримали 30-річного українця, якого підозрюють в окремих епізодах за шахрайство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін три місяці.

За даними слідства, гроші за написи перераховували через посередників. Один із номерів замовника належав 24-річному українцю. Поліцейські розшукали чоловіка та його 19-річного брата в Новому Санчі. Під час обшуків вилучили телефони, ноутбуки, планшети, SIM-картки, готівку в різних валютах і банківські картки. Після затримання їх доправили до Варшави.

Того ж вечора у Вроцлаві затримали ще одного 31-річного громадянина України, який може бути причетним до вандалізму. У його квартирі поліцейські знайшли електронне обладнання, банківські картки та наркотики. За версією слідства, підозрювані могли входити до організованої групи, яка діяла за завданням російських спецслужб. 24-річному та 31-річному чоловікам оголосили підозри в організованій злочинній групі, роботі на іноземну розвідку та оскверненні пам’ятника. Прокуратура просила взяти їх під варту терміном на три місяці, але суд не задовольнив це клопотання. Обох українців депортували з Польщі.

Також 19-річного затриманого в Новому Санчі обвинувачують в організованому злочинному угрупованні. Він перебуває під наглядом поліції, також йому заборонено виїжджати з Польщі та спілкуватися з іншими фігурантами справи.

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Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, 14 листопада у Гданську затримали 17-річного українця, який залишив написи «Слава УПА» на пам’ятниках. Хлопець пошкодив сім пам’ятників на території Гдині та Гданська. За скоєне підлітку висунули звинувачення у вандалізмі, підбуренні до насильства та ненависті на національній основі, а також «підтримці фашистської ідеології». Йому загрожує до трьох років ув’язнення.