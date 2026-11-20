Збройні сили Польщі завили про порушення повітряного простору

У Польщі повідомили, що зафіксували «два інциденти» можливого порушення повітряного простору під час масованої російської атаки на Україну. Про це у п’ятницю, 20 листопада, повідомила польська радіостанція RMF24 з посиланням на коментар речника Командування Збройних сил Польщі Яцека Горишевського.

«Ми розслідуємо два інциденти можливих порушень нашого повітряного простору та працюємо над перевіркою. [...] Сьогодні вночі ми спостерігали масований напад Російської Федерації на територію України. Наші та союзні літаки працювали в нашому повітряному просторі. Наші системи всю ніч були в режимі готовності», – цитує RMF24 Яцека Горишевського.

Під час повітряної тривоги Центр урядової безпеки Польщі надіслав сповіщення про загрозу авіаудару жителям Люблінського та Підкарпатського воєводств.

За даними RMF FM, один із боєприпасів міг упасти поблизу Рудника-над-Санемом у Підкарпатському воєводстві. Ще один, за повідомленням Оперативного командування ЗС Польщі, міг упасти поблизу міста Хмелек у Люблінському воєводстві. Польські служби перевіряють радіолокаційні дані та шукають можливі уламки. У мережі опублікували відео ймовірного падіння ракети поблизу польського селища Хмелек.

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У коментарі для телеканалу Polsat News Яцек Горишевський повідомив, що військові також отримали свідчення щодо можливого падіння російських боєприпасів на території Польщі. Йдеться у тому числі інформацію щодо селища Хмелек.

«Ці відомості також надійшли до нас, і ми їх перевіряємо. Звісно, ми також перевіряємо записи з наших систем. Наші системи теж спостерігали за цим об’єктом, і це можливе порушення зараз перевіряється», – сказав Яцек Горишевський.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада Росія масовано атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Унаслідок обстрілу в Києві загинули троє людей, у Львові жертвами удару стали двоє людей.